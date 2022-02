Über 62.000 Tote seit Beginn der Pandemie

Bukarest (ADZ) – Am Mittwoch wurden 183 Todesfälle in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 gemeldet, damit stieg die Anzahl aller bekannten Opfer seit März 2020 auf insgesamt 62.063 Personen.

Während die Zahl der täglichen Todesfälle hoch bleibt, scheint die der Neuinfektionen zu sinken: Am Mittwoch wurden 17.447 Fälle gemeldet, mit 23,74 Prozent positiver Tests blieb auch dieser Wert relativ niedrig. Die Zahl der Infizierten in den Spitälern sank auf 10.050, die der Intensivpatienten stagniert und liegt bei 1156.