Über halbe Million Impfdosen gespendet

Bukarest (ADZ) – Rumänien hat über 500.000 Anti-Covid-Impfdosen gespendet, so Staatssekretär im Gesundheitsministerium Andrei Baciu auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Über 400.000 Dosen Impfstoff gingen an die Republik Moldau, 50.400 an Serbien und 100.800 an die Ukraine. Weitere 1.170.000 Dosen werden in Kürze an Dänemark verkauft. Dabei liegt Rumänien nach Daten des Europäischen Zentrums zur Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) mit knappen 30 Prozent Durchimpfung der erwachsenen Bevölkerung mit mindestens einer Dosis an zweitletzter Stelle in der EU; Dänemark gehört mit 70,5 Prozent zu den Spitzenreitern. Schlusslicht ist Bulgarien mit 17 Prozent. Die Liste führt Belgien mit 78 Prozent, gefolgt von den Niederlanden (73,3), Finnland (73) und Malta (72). Am unteren Ende liegen auch Lettland (39), Kroatien (43,7), die Slowakei (44,3) und Slowenien (46,7). Bisher haben 61,5 Prozent der erwachsenen EU-Gesamtbevölkerung eine Dosis und 40,2 Prozent zwei Dosen erhalten. Das Ziel für Juli lag bei 70 Prozent.