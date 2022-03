Überfall auf Militäreinheit in Mamaia

Mamaia (ADZ) – Ein Unbekannter mit Gasmaske ist am Samstag in eine Militäreinheit in Mamaia Sat eingedrungen und hat dem diensthabenden Wachsoldaten in einem Überraschungsangriff mit einem Messer die Dienstwaffe entwendet. Er konnte unerkannt mit der Maschinenpistole und 30 Kartuschen entkommen. Der Täter ist noch auf freien Fuß, die Polizei hat zur Fahndung Verkehrsfilter in der Zone errichtet und inzwischen auf mehrere Kreise ausgedehnt. Die Militärstaatsanwaltschaft Konstanza und die Polizei ermitteln zum Tathergang. Das Verteidigungsministerium hat auf den Vorfall hin sämtliche Wachposten an Militäreinheiten verstärkt.