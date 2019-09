Überführung und Bestattung der Königinmutter Elena

Bukarest (ADZ) - Die sterblichen Überreste der Königinmutter Elena werden laut Mitteilung des königlichen Pressebüros repatriiert und am 19. Oktober 2019 in der Neuen Erzbischöflichen und Königlichen Kathedrale in Curtea de Argeș neben dem Grab ihres Sohnes, König Mihai I., beigesetzt. Dem Beschluss der Hüterin der Krone, Prinzessin Margarethe, zufolge werde der Sarg der Königinmutter am Freitag, dem 18. Oktober, auf dem Bukarester Flughafen Otopeni eingeflogen.

Die Königinmutter wurde als Tochter des Königs Konstantin I. und Königin Sophie von Griechenland 1896 geboren. 1921 heiratete Prinzessin Elena den rumänischen Kronprinzen Carol II., von dem sie sich sieben Jahre später scheiden ließ.



1940 erhielt sie den Titel Königinmutter Rumäniens, wurde 1947 vom kommunistischen Regime gezwungen, mit König Mihai I. ins Exil zu gehen und verschied 1982 in Lausanne.