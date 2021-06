Überraschende Werte vor PNL- und USR-Parteitagen

Bukarest (ADZ) – Wenige Monate vor den Parteitagen der beiden Regierungsparteien PNL und USR-PLUS dürften die Ergebnisse einer im Zeitraum 20. - 30. Mai durchgeführten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Avangarde sowohl in den Reihen der Liberalen als auch bei der Reformpartei für Überraschung gesorgt haben: So führt laut Avangarde-Umfrage Noch-PNL-Chef Ludovic Orban deutlich in der Wählergunst – 40 Prozent der Befragten, die sich als PNL-Wähler bezeichneten, gaben nämlich an, Orban als den geeignetsten Parteivorsitzenden zu erachten. 28 Prozent der Befragten zogen den Klausenburger Bürgermeister Emil Boc als Parteichef vor, während Premierminister Florin Cîțu mit 17 Prozent lediglich auf Platz 3 kam.



Ein noch größeres Gefälle stellen die Umfrage-Ergebnisse in puncto künftigem USR-PLUS-Parteichef unter Beweis: 53 Prozent der befragten USR-PLUS-Wähler sprachen sich für eine weitere Amtszeit Dan Barnas an der Spitze der Reformpartei aus und bloß 25 Prozent für deren zweiten Ko-Vorsitzenden, Dacian Cioloș. Den amtierenden Oberbürgermeister der Hauptstadt, Nicușor Dan, würden 9 Prozent der befragten USR-PLUS-Wählerschaft als Parteichef vorziehen.