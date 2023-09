Bukarest (ADZ) – Die Landwirte wollen Häfen und Zölle blockieren, wenn die Importsperren für ukrainisches Getreide nicht verlängert werden. In einem Schreiben an Präsident Klaus Johannis und Premierminister Marcel Ciolacu führen sie aus, dass ohne die Beschränkungen die Preise für die rumänischen Landwirte noch mehr abstürzen werden. Rumänien habe durch die Erleichterung der ukrainischen Exporte nur Verluste verbucht, da 95% der Ausfuhren in der EU blieben und die Märkte massiv störten.