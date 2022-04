„Ukraine-Krieg könnte sich Landesgrenzen nähern“

Bukarest (ADZ) – Regierungschef und Vier-Sterne-General a.D. Nicolae Ciucă (PNL) hat am Mittwoch gewarnt, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine durchaus näher an Rumäniens Landesgrenzen rücken könnte. Während eines gemeinsam mit dem belgischen Premier Alexander De Croo und Staatspräsident Klaus Johannis unternommenen Besuchs des Luftwaffenstützpunktes „Mihail Kogălniceanu“ bei Konstanza sagte der frühere Generalstabschef des rumänischen Heeres, dass die NATO-Staaten sich auf ein längeres Kriegsgeschehen einstellen müssten, einschließlich auf die Möglichkeit der Ausweitung des Konflikts bis in die Nähe der Grenze zu Rumänien.



Man mache gerade schwierige Zeiten durch, die man bis vor Kurzem „im 21. Jahrhundert nicht für möglich gehalten“ habe, weswegen man sich sowohl auf eine längere Krise als auch auf die Möglichkeit einer den rumänischen Grenzen näher rückenden Front einzustellen habe, sagte der Regierungschef. Die russische Invasion in der Ukraine wertete Ciucă als „größte Bedrohung für die euroatlantische Sicherheit seit Jahrzehnten“, die verstärkte Verteidigungs- und Abschreckungskapazitäten der NATO zur Folge haben müsse.