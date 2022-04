Ukraine leitet Warenexport über Rumänien um

Bukarest (ADZ) – Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind aus dem Nachbarland etwa 80.000 Tonnen Getreide an den Hafen von Konstanza geliefert worden, sagte der Geschäftsführer des Hafens der Agentur Reuters. Das Getreide sei teilweise in Silos gelagert, einige Mengen seien schon an Bord von Schiffen verladen worden. Die ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer und am Asow-Meer sind blockiert.

Verkehrsminister Sorin Grindeanu will bis spätestens 19. Mai auch die Sanierung der alten Breitspur-Gleisstrecke zwischen dem Hafen von Galatz und dem Grenzübergang Giurgiule{ti in der Republik Moldau ausschreiben, um mehr Transportkapazitäten zu schaffen.