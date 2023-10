Ukrainer aus Israel nach Rumänien ausgeflogen

Tel Aviv/Kiew/Klausenburg/Bukarest (ADZ) - Die vom russischen Angriffskrieg erschütterte Ukraine bringt ihre in Israel blockierten Staatsangehörigen diese Tage über Rumänien in Sicherheit. Ein zweiter Evakuierungsflug aus Israel mit mehr als 150 ukrainischen Bürgern an Bord landete am Montag auf dem Klausenburger Flughafen, nachdem am Wochenende bereits eine erste Maschine aus Tel Aviv mit 207 Ukrainern an Bord, darunter 63 Kinder, in Bukarest gelandet war, wie das ukrainische Außenministerium anschließend mitteilte. Aus der Ukraine waren im Zuge der russischen Invasion bekanntlich Millionen Menschen geflohen – die meisten nach Europa, etliche jedoch auch nach Israel.

Dazu befragt, sagte Regierungschef Marcel Ciolacu (PSD) den Medien, dass Rumänien auf Bitte der EU-Kommission hin bis dato geholfen habe, bereits mehr als 3000 ukrainische Staatsangehörige aus Israel in Sicherheit zu bringen. Die meisten davon seien weitergereist, während 48 hierzulande Anträge auf Aufenthaltserlaubnis stellten, so Ciolacu.