Ukrainische Helis in Weidenbach gewartet

Weidenbach (ADZ) – 14 ukrainische Zivilhubschrauber sollen nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums hierzulande gewartet werden. Airbus Helicopters Romania in Weidenbach/Ghimbav habe grünes Licht für die Wartungsarbeiten gegeben, worauf die Behörden die nötigen Überflugs- und Landegenehmigungen erteilt hätten, so das Verteidigungsressort. Es handelt sich dabei ausschließlich um Zivilhubschrauber, ohne Waffensysteme an Bord, die auf eine umgehende Wartung angewiesen sind und hierzulande zum Teil noch am Dienstag eintrafen.