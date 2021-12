Umfrage: 18% der Kinder gehen hungrig zu Bett

Bukarest (ADZ) – Aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage der Organisation „Salva]i Copiii“ (Rettet die Kinder), an der sich 1115 Kinder und 880 Eltern beteiligt haben, geht hervor, dass in Rumänien 18 Prozent der Kinder hungrig zu Bett gehen. Eines von zwei Kindern wird zuhause geschlagen und fünf Prozent werden in Schulen körperlich misshandelt. Die Antworten der Kinder weisen auf eine viel höhere Inzidenz an leichter körperlicher Züchtigungen hin als dies die Eltern zugeben: 46 Prozent gegenüber 28 Prozent. Weitere 20 Prozent der Kinder geben an, mit verschiedenen Gegenständen geschlagen zu werden und bei fünf Prozent hinterlässt die körperliche Misshandlung sichtbare Spuren.



Obwohl fast alle Zahlen im Vergleich zur Studie von 2013 deutlich rückläufig sind, bei manchen Fragen sogar um zehn Prozentpunkte, stieg insgesamt die Anzahl der vernachlässigten und außerhalb der Familie sexuell missbrauchten Kinder. Die Daten wurden im Januar 2020 bei den Eltern bzw. September/Oktober 2020 bei den Kindern erhoben.