Umfrage: 47 Prozent Zustimmung für anstehende Regierung

Bukarest (ADZ) – Aus einer von der PSD in Auftrag gegebenen CURS-Umfrage, die vom 17. bis 22. November durchgeführt wurde, geht hervor, dass 38 Prozent der Befragten die Sozialdemokraten wählen würden, wenn am Sonntag Wahlen wären. Auf die Frage nach der derzeit besten Regierungsform antworteten 47%, dass die PSD-PNL-UDMR-Koalition die beste Lösung darstelle, gefolgt von PNL-USR-UDMR (18%). 47% sind außerdem der Meinung, die PSD solle Teil der Regierung sein. Die liberale PNL erhielte bei aktuellen Wahlen nur 18% der Stimmen, gefogt von AUR (14%) und USR (11%).



Die Hauptschuld an der derzeitigen politischen Krise sehen 35% bei Staatspräsidenten Klaus Johannis, gefolgt von 24%, die PNL und USR gleichermaßen in der Verantwortung sehen. Zur Frage, wie gut oder schlecht Politiker in der Krise agiert haben, gaben 89% an, Florin Cî]u (PNL) habe eher schlecht gehandelt, gefolgt von Klaus Johannis (78%) und Dacian Ciolo{ (USR) mit 77%; Marcel Ciolacu (PSD) wird von 43% gut und von 49% schlecht bewertet.