Umfrage: 86 Prozent der Rumänen verurteilen Hamas-Angriff auf Israel

Bukarest (ADZ) - Laut den am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IRSOP zum Krieg im Nahen Osten verurteilen 86 Prozent der Rumänen den Terrorangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober, während 66 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass Israel berechtigt ist, sich zu verteidigen. 56 Prozent der Befragten befürchten zudem, dass wegen des Nahost-Kriegs die europaweit zunehmende Terrorgefahr letztlich auch nach Rumänien überschwappt, während 38 Prozent sich nichtsdestotrotz in Sicherheit fühlen. Auf die Frage „Wären Sie völlig, teils oder gar nicht einverstanden, dass Rumänien Israelis aufnimmt, die sich aus Kriegsgründen hierher flüchten wollen?“ antworteten 29 Prozent der Befragten, mit einer Einreise israelischer Kriegsflüchtlinge „völlig einverstanden“ zu sein, 38 Prozent erklärten sich „nur zum Teil einverstanden“, während 31 Prozent sich dagegen aussprachen. Für die Gründung eines palästinensischen Staates waren 56 Prozent der Befragten, dagegen 18 Prozent.



Auf der Besorgnisskala der Rumänen rangiert der Ukraine-Krieg jedoch aus offenkundigen geografischen Gründen deutlich über dem Nahost-Krieg: 36 Prozent der Befragten führten an, wegen des russischen Angriffskriegs in der benachbarten Ukraine weit mehr in Sorge zu sein, nur 17 Prozent wegen des Konflikts im Nahen Osten. 35 Prozent erachteten derweil beide Kriege als „gleich besorgniserregend“. Über ihr Vertrauen in die rumänischen Behörden befragt, Land und Leute im Fall eines bewaffneten Konflikts schützen zu können, gaben bloß knapp 20 Prozent der Befragten an, „sehr großes“ oder „großes Vertrauen“ in die Behörden zu haben, während knapp 80 Prozent letzteren wenig bis nichts zutrauen.