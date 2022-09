Umfrage: Bedeutung NATO mit Ukrainekrieg gestiegen

Washington D.C. (ADZ) - 78 Prozent der vom German Marshall Fund befragten Personen aus 14 europäischen Ländern meinen, dass die Bedeutung der NATO nach Ausbruch des Ukraine-Krieges gestiegen ist, im Vergleich zu 67 Prozent im Jahr 2021. Insbesondere in Ländern, die in geographischer Nähe zu Russland liegen, scheint die NATO an Bedeutung gewonnen zu haben, etwa in Polen (91 Prozent), Rumänien (88 Prozent) oder Litauen (87 Prozent). Am letzter Stelle liegt die Türkei, wo insgesamt nur 65 Prozent der Befragten die NATO als „sehr wichtig“ oder „eher wichtig“ ansehen.



Gleichzeitig schätzen 84 Prozent der Befragten die EU als wichtig für ihre nationale Sicherheit ein, wobei Deutschland (75 Prozent), Frankreich (65 Prozent) und das Vereinigte Königreich (55 Prozent) als die einflussreichsten Länder Europas gelten.



Die USA werden nur von 64 Prozent der Umfrageteilnehmer als einflussreiche Weltmacht betrachtet und 37 Prozent schätzen, dass deren Macht sinkt.