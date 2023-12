Umfrage: Ein Viertel der Rumänen für Ro-Exit

Bukarest (ADZ) – Insgesamt 25,7 Prozent der Rumänen würden einen Austritt aus der EU und 18,9 Rumänen aus der NATO befürworten, so die Ergebnisse einer INSCOP-Umfrage, die Anfang November mit 1100 Teilnehmern auf Antrag des New Strategy Centers durchgeführt wurde. Rund 57 Prozent der Teilnehmer schätzen die Präsenz von NATO- und US-Truppen in Rumänien, aber nur 50,5 Prozent würden im Falle eines Krieges kämpfen, über 30 Prozent würden sich entweder verstecken oder auswandern. Fast die Hälfte der Befragten geben Russland die Schuld am Ukraine-Krieg. Mehr als ein Drittel beschuldigt die Hamas für den Gaza-Konflikt.