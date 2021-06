Umfrage: EU-Mitgliedschaft äußerst wichtig für Rumänen

Bukarest (ADZ) – Den Ergebnissen einer im Auftrag der Sender CNN und Antena 3 Ende Mai erhobenen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Avangarde zufolge ist das Vertrauen der Rumänen in die Europäische Union nach wie vor hoch: 59 Prozent der Befragten gaben an, der Gemeinschaft zu vertrauen, bloß 23 Prozent zeigten sich europaskeptisch. Deutlich weniger Vertrauen genießen dafür die rumänischen Europaabgeordneten: Nur 34 Prozent der Befragten fanden, dass diese in Brüssel und Strassburg gute Arbeit leisten. Des Weiteren befürworten nur 23 Prozent die Einführung der Gemeinschaftswährung hierzulande, während sich 60 Prozent gegen den Euro aussprechen. 48 Prozent der Befragten waren zudem der Meinung, dass die EU ihre Bürger nicht gleich behandelt. Nichtsdestotrotz würden 53 Prozent der Befragten die EU-Mitgliedschaft vorziehen, sollten sie zwischen dieser und der strategischen Partnerschaft mit den USA wählen müssen.

Als „besten Freund“ ihres Landes erachten 26 Prozent der befragten rumänischen Bürger die Vereinigten Staaten von Amerika und 19 Prozent die Bundesrepu-blik Deutschland. Als „Hauptfeind“ des Landes wird nach wie vor Russland empfunden (24 Prozent).