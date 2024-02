Umfrage: Geoană und Boc höchstes Vertrauen

Bukarest (ADZ) – Das höchste Maß an Vertrauen genießen derzeit der stellvertretende NATO-Generalsekretär Mircea Geoană und der Klausenburger Bürgermeister Emil Boc (PNL). Dies geht aus der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSCOP vom 16. bis 24. Januar für News.ro hervor. Geoană führt mit 34% in der Sparte „hohes“ und „sehr hohes“ Vertrauen, gefolgt von Boc mit 32,4%, Victor Ponta (Pro România) mit 24,1%, Premierminister Marcel Ciolacu (PSD) mit 20,5%, Gabriela Firea (PSD) mit 19,5%, Cristian Diaconescu, parteifrei, mit 19,1%, Diana Șoșoacă (SOS) mit 18,6% und George Simion (AUR) mit 15,4%.



PNL-Chef Nicolae Ciucă schenken 12% der Befragten „hohes“ und „sehr hohes“ Vertrauen, USR-Chef Cătălin Drulă 5,8%.



INSCOP-Direktor Remus Ștefureac interpretiert die hohen Vertrauenswerte von Geoană und Boc als Präferenz der Rumänen für Persönlichkeiten, die weniger aktiv sind in der nationalen Politik, dafür aber in ihren Aktivitätsbereichen Resultate vorweisen können.