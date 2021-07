Umfrage: LGBT versus traditionelle Werte

Bukarest (ADZ) – Eine Umfrage zum Thema „LGBT versus traditionelle Werte“ des Meinungsforschungsinstituts Avantgarde für G4Media verrät: 12 Prozent der Befragten meinen, der Gruppe der Lesbischen, Schwulen, Bi- und Transsexuellen müssten mehr Rechte zugestanden werden. 57 Prozent fanden, dies sei nicht der Fall, 31 Prozent sind unentschlossen. 62 Prozent würden die traditionelle Familie per Gesetz schützen, 14 Prozent sprachen sich dagegen aus, 24 Prozent sind sich unsicher. 21 Prozent halten die Debatte zum Thema LGBT für gerechtfertigt, 34 Prozent glauben, sie sei künstlich und 45 Prozent haben dazu keine Meinung. Auf die Frage, ob es eine Pro-LGBT-Kampagne gäbe, antworteten 35 Prozent mit Ja, 19 Prozent mit Nein, der Rest hat keine Meinung. An eine Anti-LGBT-Kampagne glaubten 21 Prozent, 31 Prozent nicht und 48 Prozent wussten keine Antwort. Auf die Frage, ob sich die Kirche in Entscheidungen der Behörden einmischen solle, meinten 8 Prozent ja, 58 Prozent nein und 24 Prozent machen es vom Thema abhängig.