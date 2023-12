Umfrage Präsidentschaft: Geoană und Ciolacu vorne

Bukarest (ADZ) – Der stellvertretende NATO-Chef und potentielle unabhängige Präsidentschaftskandidat Mircea Geoană liegt mit 26,2 Prozent der Stimmen im Top der Präferenzen der Rumänen für die nächsten Präsidialwahlen, um fast ein Prozent mehr als im September, besagt eine landesweite INSCOP-Umfrage, die mit 1100 Teilnehmern Ende November durchgeführt wurde. Dabei würden sich insgesamt 57,6 Prozent der Rumänen sicher an den Wahlen beteiligen, nur 13 Prozent würden sicher nicht zur Urne gehen. An zweiter Stelle steht PSD-Chef Marcel Ciolacu mit 20,8 Prozent, gefolgt von Diana Șoșoacă (SOS România) und George Simion (AUR) mit jeweils rund 14 Prozent. PNL-Chef Nicolae Ciucă erzielte in der Umfrage 12,1 Prozent, Cătălin Drulă (USR) und Dacian Cioloș (REPER) jeweils rund 4 Prozent und Hunor Kelemen 2,4 Prozent.



Im zweiten Szenario der Umfrage wurde davon ausgegangen, dass Geoană nicht kandidiere, dennoch würde sich die Reihenfolge keineswegs ändern: Ciolacu sei weiterhin Favorit (27,4 Prozent), gefolgt von Șoșoacă (19,1 Prozent) und Simion (18 Prozent), wobei die letzten beiden um denselben Wählerpool konkurrieren, wie INSCOP-Direktor Remus Ștefureac erklärte.