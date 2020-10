Umfrage unter Angestellten im Gesundheitswesen

Bukarest (ADZ) – Etwa 10 Prozent der Angestellten im Gesundheitswesen waren laut Gewerkschaft „Solidaritatea Sanitară“ bereits mit dem Coronavirus infiziert – so die Ergebnisse der Auswertung von 1130 Fragebögen. Dies würde hochgerechnet bedeuten, dass anstelle der bislang bekannten 6300 Infizierten im Gesundheitswesen etwa 30.000 Angestellte bereits angesteckt gewesen wären. Am stärksten betroffen sind medizinische Assistentinnen und Assistenten: Von ihnen gaben 113 Personen (18,2 Prozent) an, dass sie unter schweren Symptomen gelitten hatten. 28 Prozent wurde offenbar nicht getestet, als es notwendig war, 22 Prozent schätzen die Sicherheitsmaßnahmen als unzureichend ein.



Die Schutzausrüstung sollte für höchstens drei Stunden hinter-einander getragen werden – 68,2 Prozent konnten aber von diesem Recht keinen Gebrauch machen, weswegen unter anderem 36 Prozent angeben, unter Kontaktdermatitis zu leiden. Ebenso viele befürworten psychologische Unterstützung in dieser Zeit.