Umfragewerte der PNL und PSD sinken

Bukarest (ADZ) - Die erste Sonntagsfrage in Corona-Zeiten beschert weder den regierenden Liberalen (PNL) noch den oppositionellen Sozialdemokraten (PSD) einen Grund zur Freude: Laut jüngster Erhebung des Meinungsforschungsinstituts IMAS sind die Umfragewerte der beiden großen Parteien im März nämlich deutlich gesunken.



So verlor die PNL vor dem Hintergrund der Corona-Krise gegenüber Februar ganze vier Prozentpunkte, in der Wählergunst liegt sie zurzeit bei 36,7 Prozent. Doch auch die PSD musste angesichts des maroden Gesundheitssystems, dessen Zustand sie zu einem guten Teil selbst zu verantworten hat, Federn lassen – sie sackte um knapp zwei Prozent auf 23,9 Prozent ab.



Zulegen konnte indes das Bündnis USR-PLUS. Die USR legte in der Wählergunst zwei Prozentpunkte zu und kommt zurzeit auf 12,5 Prozent, während die Kleinpartei PLUS ihre Umfragewerte fast verdoppeln konnte – von 3,5 auf 6,5 Prozent. Einen leichten Zugewinn verzeichnete auch Victor Pontas „Pro Romania“, die aktuell bei 5,8 Prozent liegt.



Die restlichen Parlamentsparteien würden nach wie vor alle an der 5-Prozent-Hürde scheitern: Der UDMR liegt bei 4,5 Prozent, ALDE und PMP kommen auf 3,5 Prozent.