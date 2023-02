Umstrittener Ex-Fernsehchef stirbt mit 83

Bukarest (ADZ) – Răzvan Theodorescu, prominenter Intellektueller der 1990er Jahre, ist am Montag im Krankenhaus gestorben. Als Intendant des rumänischen Staatsfernsehens zwischen 1990 und 1992 stellte der Kunsthistoriker und Geschichtswissenschaftler die Anstalt voll in den Dienst der Front zur Nationalen Rettung von Ion Iliescu. Vor allem während der pro-demokratischen Marathon-Demo auf dem Universitätsplatz und bei den Einfällen der Bergarbeiter 1990 und 1991 in Bukarest vermittelte er über das Fernsehen die Propaganda der Front. Theodorescu war ab 2000 Vollmitglied der Akademie und zwischen 2000 und 2004 Kulturminister.