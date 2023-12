Umstrukturierung: Ringier feuert Libertatea-Leitung

Bukarest (ADZ) – Die Redaktion der Tageszeitung Libertatea hat am Mittwoch in Folge der Ankündigung von Restrukturierungsmaßnahmen durch das Schweizer Medienunternehmen Ringier kommerziellen Druck auf die Redaktionsfreiheit beklagt. Cătălin Tolontan, einer der bekanntesten Journalisten Rumäniens und bisher mit der redaktionellen Koordinierung bei Libertatea beauftragt, sowie die beiden stellvertretenden Chefredakteurinnen Iulia Roșu und Camelia Stan, wurden gefeuert; laut einer Mitteilung des Teams der Tageszeitung sollen demnächst 20 Prozent der Journalisten entlassen werden.



Ringier kündigte davor an, das digitale Angebot von Libertatea auszuweiten und gleichzeitig Einsparungen vorzunehmen. Seit 2018 seien die Einnahmen durch den Verkauf der Zeitung um 64 Prozent zurückgegangen und hinter dem Online-Geschäft zurückgefallen.



Die Libertatea-Journalisten gaben an, die Maßnahmen seien eine Reaktion auf die Weigerung der Redaktionen von Gazeta Sporturilor und Libertatea, Lobby für Wettbüros zu betreiben. Die beiden NGO „Active Watch“ und „Centrul pentru Jurnalism Independent“ sprachen in einer Stellungnahme von einem „schwarzen Tag“ für den rumänischen Journalismus.