Konstanza (ADZ) – Die Umweltbehörde schlägt Alarm, nachdem am Mittwoch ein Frachter mit 1700 Tonnen russischer Anthrazitkohle im Hafen von Konstanza gesunken ist. Die Gründe seien derzeit unbekannt, infrage kämen Ladefehler oder Risse im Schiffsrumpf, so die rumänische Schifffahrtsbehörde, die eine Ermittlung der Ursachen eingeleitet hat. Die Umweltbehörde hat eine Schadstoffsperre errichtet und Wasserproben entnommen, so die Chefin der Umweltbehörde Konstanza, Steluța Popescu.