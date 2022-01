Umweltminister: Keine neuen Autosteuern 2022

Bukarest (ADZ) – Im Jahr 2022 wird es definitiv keine neuen Autosteuern, keine Umweltabgaben oder Steuern auf Erstzulassung geben, kündigte Umweltminister Tanczos Barna am Donnerstag an. Statt dessen arbeite man seit einigen Wochen an einer Verbesserung des Rabla-Programms. Die Finalisierung der Version Rabla für 2022 bis 2024 stehe unmittelbar bevor. Im Augenblick gebe es keinerlei Maßnahmen zur Entmutigung von Altwagenfahrern, sondern nur Förderungen für Käufer von Neufahrzeugen sowie für eine Belebung der heimischen Autoindustrie und der Produktion von Personenkraftwagen, erklärte der Minister.