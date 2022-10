Umweltverschmutzung: Geldstrafe für Petrobrazi

Ploiești/Bukarest (ADZ) – Die Raffinerie Petrobrazi wurde von der Umweltbehörde Prahova zu einer Geldstrafe von 100.000 Lei verdonnert, nachdem vorige Woche weißes Pulver in die Atmosphäre freigesetzt wurde, teilte Agerpres mit. Am 28. September informierte die Umweltbehörde über einen Störfall in der Anlage zur katalytischen Spaltung der Raffinerie OMV Petrobrazi, welcher über den Notruf 112 gemeldet wurde.



Laut ersten Ermittlungen sei die Ursache ein Spannungsabfall in der Elektroanlage der Raffinerie gewesen, woraufhin die Dampfkessel nicht mehr funktionierten, was zum forcierten Stopp mehrerer technischen Installationen geführt habe. Bei der Wiederinbetriebnahme der Anlage zur katalytischen Spaltung sei dann aufgrund eines technischen Defekts im Filtersystem zur Abtrennung der Rauchgase weißes Pulver (sogenannter Katalysatorstaub) ausgetreten, dessen spezifischer Geruch den anliegenden Einwohnern Unbehagen bereitete, teilte die Umweltbehörde mit.