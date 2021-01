„Unerklärbare” Luftverschmutzung am Wochenende in Bukarest

Bukarest (ADZ) – Mehrere Messstationen haben voriges Wochenende gravierende Überschreitungen der Grenzwerte für Luftverschmutzung in Bukarest registriert – bis zu 600 Prozent bei Feinstaub unter 10 Mikrometern (PM10), berichtet HotNews.ro. Als Erklärung kam am Samstag von der Umweltschutzbehörde Bukarest: Schuld seien das erhöhte Verkehrsaufkommen, Heizungen privater Haushalte und ungünstige Wetterbedingungen, welche eine Auflösung behindert hätten. Ausgerechnet am Montag lagen die Werte dann überraschend wieder im grünen Bereich. Weder Umweltminister Tanczos Barna noch Oberbürgermeister Nicușor Dan waren für Stellungsnahmen erreichbar. ELCEN-Vertreter Claudiu Crețu erklärte, die Luftverschmutzung sei nicht auf den Fernwärmelieferanten zurückzuführen. Vertreter von Umweltschutzorganisationen verweisen auf illegale Müllverbrennung und den damit verbundenen Schwarzhandel und fordern eine Müllverfolgungsplattform ähnlich wie SUMAL für Holzmasse.