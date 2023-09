Unfall von 2 Mai zieht weitere Kreise

Bukarest (ADZ) – Die Eltern des 19-jährigen Vlad Pascu, der Ende August unter Drogeneinfluss in der Nähe der Gemeinde 2 Mai (Kreis Konstanza) bei einem Unfall mit Fahrerflucht zwei junge Menschen tötete und drei weitere verletzte, sind ihrerseits Ziel von Strafermittlungen geworden.

So habe seine vorläufig festgenommene Mutter, Miruna Pascu, versucht, Zeugen im Drogenverfahren gegen ihren Sohn zu erpressen. Bei seinem Vater, Mihai Pascu, sei hingegen im Zuge einer Hausdurchsuchung Munition gefunden worden, weswegen nun ein Verfahren wegen Verdacht des Verstoßes gegen Waffengesetze laufe, für das er unter Aufsicht gestellt wurde. Am Donnerstag fuhr Pascu mit seinem Motorrad in eine Gruppe von Journalisten, die ihn vor der Staatsanwaltschaft befragen wollte.

Staatsanwälte und Polizisten durchsuchten auch die Wohnungen bei mehreren Freunden Vlad Pascus in Bukarest und der Umgebung, die mutmaßlich in Rauschgifthandel verwickelt waren.