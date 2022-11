Ungarischer Extremist tritt nach Eklat zurück

Budapest (ADZ) - Der rechtsextreme ungarische Politiker Barna Bartha, der jüngst in Siebenbürgen gegen eine Journalistin der Sendung in ungarischer Sprache von Radio Neumarkt, Boróka Parászka, gehetzt und sogar ihren Tod gefordert hatte, ist infolge des Eklats um seine wüsten Drohungen von seinem Parteiamt zurückgetreten, berichtete das ungarischsprachige Nachrichtenportal Transtelex.ro am Donnerstag. Bartha, der die ungarischstämmige Journalistin des rumänischen öffentlich-rechtlichen Hörfunks „hängen“ sehen wollte, war bis dato Mitglied des Leitungsbüros der rechtsradikalen ungarischen Partei Mi Hazánk gewesen.