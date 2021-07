Uni Bukarest: Ab Herbst Präsenzunterricht

Bukarest (ADZ) – Ab dem 1. Oktober 2021 wird der Präsenzunterricht an der Universität Bukarest wieder aufgenommen, falls die Entwicklung der Pandemie es erlauben wird. Dies teilte am Donnerstag die Universität mit und lud Studierende und Lehrkräfte wieder zur „natürlichen Interaktion mit den Kollegen“ ein. Gleichzeitig betont die Mitteilung die Wichtigkeit der Impfung, um „zu einer normalen Situation in allen Lebens- und Arbeitsbereichen“ zurückkehren zu können. Ebenfalls sollen ab Herbst alle Studentenheime wieder in Betrieb sein.