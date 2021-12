Unmut über Handhabe von Schnelltests an Schulen

Bukarest (ADZ) – Am ersten Tag der Einführung der Covid-19-Schnelltests an Schulen sind 86 positive Testergebnisse verzeichnet worden, teilt das Bildungsministerium mit. Die Betroffenen werden zur Bestätigung einem PCR-Test unterzogen. Die Mehrzahl der Bildungsinstitute, 16.956, hat entschieden, den für zweimal die Woche vorgesehenen Schnelltest zu Hause durchführen zu lassen, 216 in der Schule, 467 wählten eine gemischte Lösung.



Für Unmut sorgten die uneinheitlichen Regeln bei der Handhabe: Da der Test nicht verpflichtend ist, gibt es Eltern, die ihr Kind nicht testen – Verkaufsangebote von Testkits sind bereits im Internet aufgetaucht. Einige Schulen verlangen die Mitteilung aller Resultate, andere nur für einen positiven Test, einige fordern die Übermittlung des Datums, um zu verhindern, dass zweimal der gleiche Test eingesandt wird. Lyzeumsschüler bekommen den Test ausgehändigt, für jüngere Schüler wird er den Eltern übergeben. Es gab jedoch Fälle, in denen kleinen Kindern das Testset in den Ranzen gesteckt wurde. Ob der Test zu Hause korrekt durchgeführt wurde, kann nicht kontrolliert werden. Die Behörden apellieren lediglich an das Verantwortungsbewusstsein der Eltern.