Unter 2% der Covid-Tests letzte Woche positiv

Bukarest (ADZ) – 3644 Neuinfektionen wurden von 17. bis 23. Mai gemeldet, wobei von 187.757 Tests nur noch 1,94 Prozent positiv waren. Laut Nationalem Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP) traten 31,8 Prozent davon in Bukarest, Klausenburg/Cluj, Prahova, Bihor und Alba auf. Von den 418 Menschen, die im gleichen Zeitraum verstarben, wurden 31,5 Prozent in Bukarest, Bihor, Prahova, Klausenburg und Neamț gemeldet. Am Donnerstag wurden 307 Neuinfektionen festgestellt, 39 positiv getestete Personen verstarben.