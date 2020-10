Unterhaus verabschiedet Lehrer-Boni

Bukarest (ADZ) – Das Unterhaus hat am Dienstag als letzte Parlamentskammer die Gesetzesinitiative von PSD-Chef Marcel Ciolacu über Corona-Bonifikationen für Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal verabschiedet. Das neue Gesetz, das monatliche 2000-Lei-Corona-Boni für Lehrkräfte sowie 1500-Lei-Boni für das restliche Schulpersonal für die Dauer des Alarmzustands vorsieht, wird nun als Nächstes dem Staatsoberhaupt zur Ausfertigung vorgelegt. Die regierenden Liberalen warfen der PSD erneut plumpen Wahlkampfpopulismus und Verantwortungslosigkeit vor, welche von „den Bürgern am 6. Dezember an den Wahlurnen sicher nicht vergessen“ würde.