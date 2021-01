Unternehmen wollen Angestellte wieder im Büro

Bukarest (ADZ) – Nach Ergebnissen einer weitläufigen Studie, welche Ende 2020 landesweit von UndeLucram.ro mit 583 Personalleitern und 3752 Angestellten unterschiedlicher Bereiche durchgeführt wurde, planen 57 Prozent der Unternehmen, ihre Mitarbeiter im März wieder ins Büro zurückzurufen. 20 Prozent gaben an, Anfang dieses Jahres die Heimarbeit aufzugeben. 17 Prozent der Angestellten sind bereits seit letzten Mai an den Arbeitsplatz zurückgekehrt, vor allem in Produktion und Vertrieb, 4 Prozent sind definitiv auf Telearbeit umgestiegen. Von den 65 Prozent der Mitarbeiter, die 2020 im Homeoffice waren, gaben 70 Prozent an, effizienter gewesen zu sein, 50 Prozent hätten zu Hause mehr gearbeitet. 40 Prozent der Angestellten glauben, dass ihre Geistesverfassung durch Homeoffice beeinträchtigt wurde.

Rund ein Drittel der Unternehmen hätte im Vorjahr und 20 Prozent für dieses Jahr Personalkürzungen geplant, 67 Prozent würden die Mitarbeiteranzahl nicht ändern.