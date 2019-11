Urabstimmung über Barna an USR-Spitze

Bukarest (ADZ) - USR-Chef Dan Barna hat am Dienstag nach seinem enttäuschenden dritten Platz in der ersten Wahlrunde des Präsidentschaftsrennens und dementsprechend verpassten Einzug in die Stichwahl bekannt gegeben, eine Urabstimmung über seinen Verbleib an der Spitze der jungen Reformpartei zu befürworten. Zunächst wollte jedoch der erweiterte Parteivorstand gestern über die Zukunft der aktuellen USR-Spitze befinden, während der Fahrplan für die in Aussicht gestellte Urabstimmung fürs Erste noch nicht feststand.