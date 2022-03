Urteil zu „Colectiv“ erneut verschoben

Bukarest (ADZ) – Das Oberlandesgericht Bukarest will ein Urteil im prominenten Verfahren um die Brandkatastrophe im Bukarester Club Colectiv nach erneuter Vertagung erst am 15. April verkünden. Das Verfahren sei besonders komplex und die Anwälte haben bis Ende Februar noch schriftliche Anträge gestellt, so das Gericht zur Begründung. Die Hauptangeklagten waren erstinstanzlich zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Der Brand im Colectiv am 31. Oktober 2015 forderte 64 Todesopfer. Viele Verletzte leiden noch unter den Folgen.