US-Botschafter: Milliardenprojekt für Rumänien

Bukarest (ADZ) - Der US-amerikanische Botschafter in Rumänien, Adrian Zuckerman, hat am Donnerstag angekündigt, dass am Freitag Rumäniens Energieminister, Virgil Popescu, derzeit auf Staatsbesuch in den USA, und US-Energieminister Dan Brouillette ein Acht-Milliarden-Dollar-Projekt für die Erneuerung eines Reaktors des Atomkraftwerks bei Cernavod˛ sowie den Bau zwei weiterer Kernreaktoren einleiten werden. Der US-Botschafter kündigte auch an, dass Rumäniens Energieminister am Freitag auch mit Kimberley Reed, Präsidentin des staatlichen US-Kreditinstituts Export-Import Bank, zusammenkommen sollte, um ein Memorandum für die Finanzierung auszuarbeiten.