US-Botschafterin Kathleen Kavalec bald voll im Amt

Bukarest (ADZ) - Außenminister Bogdan Aurescu hat am Donnerstag die künftige amerikanische Botschafterin Kathleen Ann Kavalec empfangen, die ihm die Abschrift ihrer Beglaubigungsschreiben übergab. Sie diskutierten dabei über die Prioritäten bei der nächsten Runde des Strategischen Dialogs zwischen Rumänien und den USA. Aurescu bekräftigte erneut das Interesse Rumäniens an der künftigen Schwarzmeer-Strategie Washingtons und erinnerte an das gemeinsame Ziel der visumfreien USA-Reisen für rumänische Bürger. Kavalec würdigte ihrerseits Rumänien als von den USA sehr geschätzten starken Partner und Verbündeten.