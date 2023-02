US-Botschafterin Kathleen Kavalek akkreditiert

Bukarest (ADZ) - Die neue US-Botschafterin in Rumänien, Kathleen Ann Kavalek, hat am Dienstag im Rahmen einer Zeremonie auf Schloss Cotroceni Staatspräsident Klaus Johannis ihr Beglaubigungsschreiben überreicht und damit offiziell ihr Amt angetreten. Kernthemen des anschließenden Gesprächs mit Johannis waren neben dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine auch die Prioritäten ihres Mandats – nämlich die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern, eine engere Kooperation in Richtung Energieunabhängigkeit und -sicherheit, der Ausbau der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen sowie Förderung US-amerikanischer Direktinvestitionen hierzulande, erklärte die US-Botschaft in einer Pressemitteilung. Botschafterin Kavalek werde zudem „Rumäniens Fortschritte in puncto Behördentransparenz und Rechtsstaatlichkeit“ im Auge behalten, hieß es weiter in der Mitteilung.



Kavalek traf am Dienstag auch mit dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer, PSD-Chef Marcel Ciolacu, zusammen, während Regierungs- und PNL-Chef Nicolae Ciucă die Karrierediplomatin am Mittwoch empfangen wollte.