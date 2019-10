US-Stützpunkt Kogălniceanu wird ausgebaut

Bukarest (ADZ) - Laut Angaben des Verteidigungsministers Gabriel Leș wird die Regierung 2,5 Milliarden Euro in Ausbauarbeiten des US-amerikanischen Militärstützpunktes Mihai Kogălniceanu investieren. Die Arbeiten seien von dringender Notwendigkeit, da die jetzigen Bedingungen unzureichend für die laufenden sowie in Zukunft geplanten Missionen seien. Die aktuelle Start- und Landebahn wird im Moment beispielsweise für militärische wie auch zivile Zwecke genutzt, so Leș. Geplant sind unter anderem neue Verwaltungsgebäude, Flugzeug-Hangare, Solaranlagen sowie eine komplett neue Infrastruktur.