US-Vizepräsidentin Kamala Harris besucht Rumänien

Bukarest (ADZ/dpa) - US-Vizepräsidentin Kamala Harris wird wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine am heutigen Freitag hierzulande zu Besuch erwartet, um nach Angaben des Weißen Hauses „die Stärke und Einheit des NATO-Bündnisses und die Unterstützung der USA für die NATO-Verbündeten an der Ostflanke angesichts der russischen Aggression“ zu demonstrieren.



Auf dem Rumänien-Programm der US-Vizepräsidentin, die am Vortag Polen besucht hatte, steht ein Treffen mit Staatschef Klaus Johannis. Kernthemen des Gesprächs sind nach Angaben des rumänischen Präsidialamtes sicherheitspolitische Aspekte, einschließlich die Verstärkung der NATO-Ostflanke, aber auch der stetige Ausbau der mittlerweile zwanzigjährigen strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern.



Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch berichtete, will Harris sich in ihren Gesprächen mit den Staatenlenkern in Polen und Rumänien auch auf die nächsten Schritte gegen Russland konzentrieren und beide Staaten des Beistands Washingtons versichern, zumal sie als an die Ukraine angrenzende Länder wegen der russischen Aggression in der Region zunehmend besorgt sind.