USA: 1 Milliarde Dollar für Drei-Meeres-Initiative

Bukarest (ADZ) - Die USA werden die Drei-Meeres-Initiative mit einer Milliarde Dollar unterstützen, kündigte US-Außenminister Mike Pompeo am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz an – „als Zeichen der Unterstützung der Souveränität, des Wohlstands und der Unabhängigkeit im Energiebereich unserer europäischen Freunde“. Die Initiative wurde von den zwölf EU-Staaten gegründet, die zwischen Adria, Baltischem und Schwarzem Meer liegen. Sie wollen so ihre Kooperation in den Bereichen Infrastruktur, Energie und Sicherheit stärken.



Ziel der Finanzspritze der USA ist die Förderung von Privatinvestitionen in den Energiesektor und damit der energiepolitischen Unabhängigkeit dieser Länder. Hintergrund ist das Pipeline-Projekt Nord Stream 2, mit dem in Zukunft russisches Erdgas direkt nach Westeuropa geliefert wird: Die USA sowie einige mittel- und osteuropäische Staaten kritisieren, dass die Europäische Union sich dadurch in zu starke Abhängigkeit von Russland begebe.