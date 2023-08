USA danken Rumänien für Getreide-Engagement

Bukarest (ADZ) - US-Botschafterin Kathleen Kavalec hat bei multilateralen Gesprächen zum Thema Getreideexport der Ukraine in Zeiten des Krieges für die Unterstützung der Ukraine durch Rumänien gedankt. In Galatz hatten sich hohe Vertreter der USA, der EU, der Republik Moldau und Rumäniens getroffen, um über alternative Routen für den Transport des Getreides aus der Ukraine zu diskutieren. Rumäniens Verkehrsminister Sorin Grindeanu erklärte in der Sache, dass Rumänien bereit sei, die Transitkapazität für ukrainisches Getreide durch Rumänien von zwei auf mindestens vier Millionen Tonnen pro Monat zu verdoppeln. Was die Nutzung der Donau als Transportweg betrifft, so sei der Sulina-Kanal die einzige praktikable Wasserstraße, weshalb es wichtig sei, die Kapazität gerade auf dieser Strecke zu optimieren, so Grindeanu: Es gehe darum, perspektivisch mehr Lotsen zu haben, die die Schiffe in den Sulina-Kanal bringen. Bis Ende August werde man 60 Lotsen bereit haben, versprach der Verkehrsminister.