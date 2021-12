USA schenkt Rumänien eine Hercules C-130

Bukarest (ADZ) – Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hat laut Mitteilung des Verteidigungsministeriums (MApN) der rumänischen Luftwaffe ein Hercules-C-130-Transportflugzeug geschenkt, zur Ausrüstung der sich am Flughafen Otopeni befindlichen Militärbasis 90, über das Programm „C-130 Ramp to Ramp“. Dieses ist am Dienstag dort gelandet. Die rumänische Armee wird in den nächsten fünf Jahren über eintausend leichte Transportpanzer im Wert von 3,7 Milliarden Lei von einem NATO-Partnerstaat kaufen, informiert das MApN weiter.