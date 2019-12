USR Bukarest bestimmt Dan als Bürgermeisterkandidat

Bukarest (ADZ) - Nicu{or Dan wurde am vergangenen Wochenende zum Kandidaten der Union Rettet Rumänien (USR) für das Amt des Oberbürgermeisters in Bukarest bestimmt. Laut dem Vorsitzenden der USR-Bukarest, Dumitru Dobrev, stehen nun Verhandlungen mit dem Allianz-Partner PLUS und weiter mit der PNL an. Dan sprach sich auch für eine Zusammenarbeit der Oppositionsparteien gegen die Verwaltung Firea (PSD) im Hinblick auf die Lokalwahlen in sechs Monaten aus. Der Vorsitzende der Partei Freiheit, Einheit und Solidarität (PLUS), Dacian Cioloș, hat am Wochenende hingegen angekündigt, dass seine Partei weiterhin Vlad Voiculescu als Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt unterstützen werde.



Die derzeitige Bukarester Oberbürgermeisterin, Gabriela Firea, hat am Wochenende auch erklärt, dass sie für ein neues Mandat zu kandidieren beabsichtige. Sie wolle alles, was sie begonnen habe, zu Ende bringen. Für die PMP soll Theodor Paleologu, der schon als Präsidentschaftskandidat aufgestellt wurde, ins Rennen um das Oberbürgermeisteramt der Hauptstadt ziehen, PMP-Parteichef Eugen Tomac wird für das Bürgermeisteramt im Stadtsektor 1 antreten. Die PNL hat bisher keinen Kandidaten angekündigt.