USR: „Die PSD ist kriminell verantwortungslos“

Bukarest (ADZ) – Die Reformpartei USR hat der PSD am Montag in einer ersten Reaktion auf deren Misstrauensantrag gegen die PNL-Regierung „kriminelle Verantwortungslosigkeit“ vorgeworfen. Inmitten einer gravierenden Gesundheitskrise mit bis dato mehr als 70.000 Corona-Infektionen schicke sich die PSD an, auch noch eine Regierungskrise loszutreten, die „kaum drei Monate vor der Parlamentswahl jeglicher Logik“ entbehre, teilte die Partei in einer Pressemeldung mit. Die USR-Fraktionen würden geschlossen gegen den Misstrauensantrag der PSD stimmen, die „aus Dragneas drei gescheiterten Regierungen“ offenbar nichts gelernt habe.