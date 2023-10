USR gab Kandidaten für Europawahl bekannt

Bukarest (ADZ) - Die oppositionelle Reformpartei USR hat ihre Kandidaten für die Europawahl vom kommenden Jahr festgelegt: Die Liste wird von der amtierenden Bürgermeisterin von Campulung Muscel, Elena Lasconi, angeführt, es folgen Ex-Parteichef Dan Barna, der frühere Gesundheitsminister Vlad Voiculescu, der aktuelle Europaparlamentarier Vlad Botoș sowie die Abgeordnete Cristina Prună.

Man sei bemüht gewesen, Kandidaten mit Erfahrung in den Bereichen Verwaltung, EU-Mittel und Außenpolitik sowie mit Verhandlungsgeschick aufzustellen, um der rumänischen Wählerschaft eine „ehrliche und professionelle Alternative“ zu bieten, zumal die Europawahl vom Juni kommenden Jahres den Auftakt zum Superwahljahr 2024 darstellen werde, teilte die Reformpartei am Montag in einer Aussendung mit.

Die USR verlautete zudem, mit den beiden oppositionellen Kleinparteien PMP und „Macht der Rechten“ nach wie vor über die Gründung eines Mitte-Rechts-Pols zu verhandeln – für Rumänien werde eine reformorientierte Alternative zu der korruptionszerfressenen Koalition zwischen PSD und PNL sowie zur extremistischen AUR nämlich wesentlich sein, hieß es weiter in der Aussendung der USR.