USR gegen Ernennung von Stănescu in ANRE

Bukarest (ADZ) – Die gestrige Wahl von Alexandru Stănescu (PSD) zum Regulierungsbeirat der Energieregulierungsbehörde (ANRE) will die oppositionelle USR vor dem Verfassungsgericht anfechten. Kritisiert wird, dass dieser der Bruder von PSD-Generalsekretär Paul Stănescu ist, der von Parteichef Marcel Ciolacu ins Amt gehievt werden sollte, weil er „auf der Liste der Parlamentarier keinen Platz mehr fand”, wie Ciolacu selbst motivierte. Stănescus Abschluss in Agrartechnik sei keine ausreichende Qualifikation, so die USR-Abgeordnete Cristina Prună. Der PSD warf sie vor, „aus ANRE ein Familienunternehmen” machen zu wollen.