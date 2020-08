USR: Mehrtägige Parlamentswahl für die Diaspora

Bukarest (ADZ) - Die Reformpartei USR will nach dem Vorbild der Präsidentschaftswahl vom letzten Jahr einen Gesetzentwurf einbringen, der den Auslandsrumänen bei der voraussichtlich Anfang Dezember steigenden Parlamentswahl eine mehrtägige Stimmabgabe ermöglicht. Wie USR-Senator Radu Mihail der Presse am Donnerstag sagte, soll der einschlägige Gesetzentwurf bereits kommende Tage im Parlament eingebracht werden. Die Zeit dränge – sollte Gesetz 208/2015 über die Wahl der Senatoren und Abgeordneten nicht zügig geändert werden, werde die Diaspora „das verlieren, was sie bei der jüngsten Präsidentschaftswahl hinzugewonnen hat“.