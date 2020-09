USR-PLUS erstattet Anzeige gegen Firea

Bukarest (ADZ) - Das Bündnis USR-PLUS hat am Donnerstag beim Wahlbüro des Wahlbezirks Bukarest (BEM) Anzeige gegen die für eine zweite Amtszeit antretende Oberbürgermeisterin der Hauptstadt, Gabriela Firea Pandele (PSD), erstattet – und zwar wegen Verstößen gegen die geltenden Wahlkampfregelungen. Konkret werfen die beiden Reformparteien der amtierenden Oberbürgermeisterin vor, schon seit Wochen in sämtlichen audiovisuellen Medien eine wahre Flut an Werbespots über angebliche – von der Fernsehaufsicht CNA zum Teil bereits als unwahr eingestufte – Leistungen der Stadtverwaltung losgetreten zu haben, die im Grunde eine „kaschierte“, noch dazu aus Steuergeldern beglichene „Eigenwerbung“ darstellen würden.



Davor hatten bereits die Printmedien die Flut an Werbespots, die zahlreiche vermeintliche Vorzeigeprojekte der Stadtverwaltung preisen, unter die Lupe genommen: Binnen einer einzigen Woche, nämlich im Zeitraum 31. August bis 6. September, seien die jeweils 40-sekündigen Werbespots der Stadtverwaltung insgesamt 635 Mal ausgestrahlt worden, bei manchen TV-Sendern sogar bis zu 20 Mal täglich, so das Fazit der Tageszeitung „Libertatea“.